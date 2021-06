Comunali:Salvini,più candidati a Milano?Meglio abbondare

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GIU - La crescita del numero dei candidati su Milano per il centrodestra "da un certo punto di vista è un buon segno, è meglio abbondare che mancare, entro la settimana decidiamo anche lì la squadra. L'abbiamo presentata a Torino, a Roma, in Calabria, dobbiamo chiudere con una squadra all'altezza a Bologna, Milano e Napoli. Io penso che ci siano tre ottimi candidati sia a Bologna, che a Milano che a Napoli, e per quello che mi riguarda siamo pronti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Bologna durante la visita ad un banchetto del Carroccio, a chi gli chiedeva cosa ne pensasse dell'aumento dei candidati per le elezioni comunali di Milano.

