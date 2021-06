Usa: magnate saudita mette in vendita attico Nyc per 170 mln

(ANSA) - NEW YORK, 29 GIU - Il magnate saudita Fawaz Al Hokair sta mettendo in vendita il suo attico al 432 di Park Avenue, uno dei condomini più lussuosi di New York, a 170 milioni di dollari. Lo rivelano tre fonti informate al Wall Street Journal. Il prezzo è quasi il doppio di quello che Al Hokair ha pagato per la proprietà nel 2016, e se riuscisse a ottenere una cifra vicina a quella somma, la proprietà sarebbe tra le più costose mai vendute negli Usa.

L'appartamento, che si trova al 96esimo piano del grattacielo, si estende su quasi 750 metri quadri con una vista panoramica su tutta la citta' e su Central Park. Fino a poco tempo fa il palazzo era l'edificio residenziale piu' alto dell'emisfero occidentale, battuto da poco dalla vicina Cental Park Tower. Dopo la crisi dovuta al Covid il mercato immobiliare di lusso della Grande Mela ha registrato una crescita significativa: recentemente due appartamenti nel vicino 220 Central Park South sono stati venduti per la cifra combinata di 157,5 milioni di dollari, una delle piu' alte per un immobile residenziale della metropoli. (ANSA).