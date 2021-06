Germania: attacco Wuerzburg, probabile movente islamista

(ANSA) - BERLINO, 29 GIU - Il movente islamista "è molto probabile", nel caso dell'agguato di Wuerzburg di venerdì scorso, tuttavia "anche il fattore psichico ha un peso rilevante nelle indagini" sul 24enne somalo che ha attaccato i passanti con un coltello. Lo spiega all'ANSA Ludwig Waldiger, portavoce dell'Anticrimine del Land, che si occupa adesso dell'inchiesta.

"Il giovane, agli arresti, ha parlato di 'jihad personale' subito dopo aver commesso il fatto, nel letto dell'ospedale, in cui era stato ricoverato a causa delle ferite riportate a una gamba, per l'intervento della polizia sul posto". Per gli inquirenti, potrebbe essere un cane sciolto. (ANSA).