Di Maio, obiettivo neutralità climatica entro il 2050

(ANSA) - MATERA, 29 GIU - "Con le due Conferenze Onu sui cambiamenti climatici (Cop26) e sulla biodiversità (Cop15), abbiamo un'occasione imperdibile, per attuare gli Accordi di Parigi, con l'adozione di impegni ambiziosi di breve termine e il sostegno all'obiettivo della neutralità climatica, che auspichiamo essere al 2050, in base agli impegni presi da un numero crescente di Paesi". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aprendo il G20 a Matera.

"Il G20 ha una particolare responsabilità nel favorire questi progressi. L'Italia darà il proprio contributo attraverso la Presidenza del Gruppo e come partner del Regno Unito per la COP26", ha aggiunto. (ANSA).