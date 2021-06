Covid, Sudafrica: oltre 60 mila i morti da inizio pandemia

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Ha superato quota 60 mila il numero dei morti per Covid-19 registrati ufficialmente in Sudafrica dall'inizio della pandemia, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins.

I contagi totali nel Paese da 59 milioni di abitanti sono stati finora 1,94 milioni. Due giorni fa il presidente Cyril Ramaphosa ha imposto un nuovo lockdown di due settimane per combattere il rapido diffondersi della variante Delta del coronavirus, altamente contagiosa in Sudafrica. (ANSA).