Coppa America: doppio Messi, Argentina batte Bolivia 4-1

(ANSA) - CUIABA (BRASILE), 29 GIU - L'Argentina ha schiacciato la Bolivia 4-1 ieri sera nell'ultima giornata della fase a gironi della Coppa America di calcio, grazie alla doppietta di un Lionel Messi diventato il giocatore più selezionato della storia della squadra albiceleste.

L'attaccante stella del Barcellona ha consolidato la sua leggenda segnando il suo 75mo gol nella sua 148ma presenza in Nazionale. L'Argentina chiude così in testa al girone A davanti all'Uruguay, che ha vinto 1-0 contro il Paraguay su rigore trasformato da Edinson Cavani. L'Albiceleste affronterà sabato l'Ecuador nei quarti di finale, mentre la Celeste trova la Colombia. Per il Brasile venerdì c'è quindi il Cile. (ANSA).