Cinema: nel passato di Black Widow la sua forza e fragilità

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Qual è il passato di Natasha Romanoff, alias Black Widow/Scarlett Johansson? Chi ha lasciato alle spalle, ma soprattutto chi l'ha resa una spia d'acciaio? Il lato oscuro delle sue molte vite è ora tutto in un film: ovvero in BLACK WIDOW, in sala dal 7 luglio e dal 9 in streaming su Disney+ con Accesso VIP. Un film targato Marvel Studios che farà felice tutti gli appassionati degli Avengers che avevano conosciuto questo personaggio fin dalla prima apparizione nel 2010 in IRON MAN 2.

"Quali sono i suoi segreti? Cosa la rende vulnerabile?", si chiede la stessa Johansson. "Sono entusiasta di mostrare la sua fragilità e la sua forza. Vive in un mondo maschile e per questo motivo si comporta in un determinato modo. Volevamo scoprire chi fosse davvero la Vedova Nera".

Tutto parte nel 1995 in Ohio, per quanto valga il tempo 'multiverso' nel mondo Marvel, quando Natasha bambina dimostra già il suo carattere fuggendo con la sua singolare famiglia a Cuba, per allontanarsi dalle forze oscure che la vorrebbero morta. Con lei il padre, Alexei Shostakov o Red Guardian (David Harbour), la madre, Melina Vostokoff (Rachel Weitzs) e una problematica sorella, Yelena Belova (Florence Pugh), la terza Vedova Nera. Ma nel film, tutto declinato al femminile, anche per quanto riguarda i combattimenti, ad emergere è il passato solitario di questa ragazza allevata nella Stanza Rossa dove vengono cresciute per diventare spie solo ed esclusivamente 'amazzoni della morte', delle quali Black Widow è forse la massima espressione. (ANSA).