Billy Crystal, torno 'mostro' Mike, personaggio che più amo

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Un radicale cambiamento di obiettivi e nuovi training molto più complicati del previsto, da generatori di paure nei bambini a generatori in loro di risate, perché queste sono capaci di creare molta più energia per alimentare la città di Monstropolis. Sono i punti di partenza per Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso!, al debutto su Disney+ il 7 luglio, ispirata a capisaldi Pixar/Disney, come Monsters & Co (2001) e il prequel Monsters University (2013). Insieme ai due mostri protagonisti dei film, Mike Wazowski e James P. "Sulley" Sullivan per cui tornano come voci originali Billy Crystal e John Goodman, la serie animata introduce vari nuovi personaggi, come Tylor Tuskmon (Ben Feldman), un giovane mostro fresco di laurea a pieni voti, che di fronte al cambiamento della Mosters & Co, guidata da Mike e Sulley, deve mettere da parte il sogno di diventare un super Spaventatore, per imparare a diventare un Giullare (Jokester) capace di far ridere. Nel frattempo Tylor viene temporaneamente riassegnato al Mift, poco brillante ma buffa squadra di tecnici manutentori, dove reincontra anche la compagna di corso Val Little (Mindy Kaling).

"Mi è piaciuto molto tornare Mike. Non penso se ne sia mai andato, è il personaggio che ho amato di più interpretare. Mi sono divertito così tanto nei primi due film con John. E rifare squadra in una divertente serie nuova di zecca è stato molto eccitante per me" spiega Billy Crystal nella conferenza stampa online. Le storie della serie, sviluppata da Bobs Gannaway, sono adatte a tutta famiglia "emozionanti e molto divertenti - aggiunge Crystal -. Non poteva esserci momento migliore per offrire qualcosa da vedere tutti insieme". Le ultime fasi del doppiaggio sono state realizzate a pandemia iniziata: "E' stato un processo così strano - racconta l'attore -. Ero solo con il fonico, Paul in un enorme studio vuoto. Sembrava un episodio di The Walking Dead". Comunque "c'era sempre la gioia più grande, poter proporre un'idea e vederla realizzata. E' la cosa più incredibile del lavorare per la Pixar, rendono possibile tutto quello che immagini". (ANSA).