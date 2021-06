Svezia: il premier Lofven si dimette

(ANSA-AFP) - STOCCOLMA, 28 GIU - Il premier svedese Stefan Lofven ha rassegnato oggi le dimissioni, una settimana dopo il voto di sfiducia in Parlamento legato al suo piano di liberalizzazione del mercato immobiliare.

Lofven si era preso una settimana per decidere cosa fare: si apre così la strada alle elezioni anticipate in estate, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. (ANSA-AFP).