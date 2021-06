M5S:ultime ore per trattativa Conte-Grillo,pontieri in campo

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Manca una manciata d'ore alla conferenza stampa convocata per le 17:30 dall'ex premier Giuseppe Conte e la trattativa tra il leader in pectore del M5S e Beppe Grillo, a quanto si apprende da fonti di primo piano del Movimento, da un lato non è chiusa ma dall'altro non è neanche saltata. Il Garante dei Cinque Stelle, salvo colpi di scena, non dovrebbe essere a Roma nelle prossime ore ma, spiegano le stesse fonti, l'assenza di Grillo non è sinonimo di rottura. E i pontieri continuano a tessere il loro lavoro di ricucitura.

Ieri, si sottolinea, il co-fondatore del Movimento ha messo nero su bianco, in una mail, le "rinunce" a cui ha aperto per avviare il disgelo: quelle dei poteri sulla comunicazione e quello sulle nomine dell'organigramma del partito. Sulle prerogative previste attualmente per il Garante l'ex comico invece non ha ceduto. Ma su questo punto, spiegano fonti del Movimento, c'è una fibrillazione altissima anche nei gruppi parlamentari: per una parte consistente di questi, soprattutto alla Camera, la permanenza di Grillo come Garante è condizioni irrinunciabile per il M5S che verrà. Da qui alla conferenza stampa di Conte al Tempio di Adriano, il trend della trattativa potrebbe cambiare, in meglio o in peggio. E la task force dei pontieri si prepara all'ultima mediazione: in primis Luigi Di Maio che, al di là del lavoro di ricucitura sotterraneo, anche questa mattina è tornato a fare un appello all'unità: "lavoriamo con testa e cuore", è stato il suo invito. (ANSA).