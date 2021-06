M5s: Conte, no leader dimezzato, no prestanome

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Una forza politica che ambisce a guidare il Paese non può affidarsi a una leadership dimezzata, sono stato descritto spesso come uomo delle mediazioni, ma su questo aspetto non possono esservi mediazioni, serve una leadership forte e solida, una diarchia non può essere funzionale, non ci può essere un leader ombra affiancato da un prestanome e in ogni caso non poteri essere io". Lo ha detto Giuseppe Conte in conferenza stampa (ANSA).