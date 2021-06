Fugge dal Tigrè il governo ad interim, avanzano i ribelli

(ANSA) - ADDIS ABEBA, 28 GIU - In Etiopia il governo ad interim dello Stato regionale del Tigrè si è ritirato oggi mentre avanzano i ribelli nella capitale locale, come ha detto un funzionario dell'esecutivo di transizione che ha parlato all'agenzia Afp in condizioni di anonimato per ragioni di sicurezza. "Sono partiti tutti. L'ultimo è andato via nel pomeriggio...La regione non ha un governo", ha aggiunto. (ANSA).