Copa America, l'Ecuador ferma il Brasile 1-1 e strappa i quarti

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - L'Ecuador si qualifica in extremis ai quarti della Copa America fermando 1-1 il Brasile, impedendo alla Seleçao di chiudere a punteggio pieno il girone B.

Ieri a Goiania i padroni di casa sono prima passati in vantaggio al 37' con Eder Militao, per poi farsi riprendere al 53' dal gol di Angel Mena. La nazionale verdeoro veniva da una serie di 10 vittorie consecutive e ha chiuso comunque nettamente in testa il proprio girone: a 10 punti, 3 in più del secondo classificato Perù che a Brasilia ha superato ieri 1-0 il fanalino di coda Venezuela.

Stasera in campo Bolivia-Argentina e Uruguay-Paraguay per il girone A. In caso di sconfitta gli uruguaiani erediteranno i favoriti brasiliani nei quarti di venerdì a Rio de Janeiro, altrimenti sarà il Cile la prossima avversaria della Seleçao.

(ANSA).