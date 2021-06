Conte, nessuna diffidenza verso governo Draghi

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Io sin da subito ho cercato di favorire il governo Draghi. Oggi dobbiamo lavorare su un Pnrr che è il piano di tutta la comunità, non dobbiamo essere egoisti, dobbiamo lavorare anche per le generazioni future.

Nessuno immagini che io personalmente abbia qualche diffidenza nel sostenere questo governo". Lo dice Giuseppe Conte in conferenza stampa. (ANSA).