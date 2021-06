Belgio: regista Jan Fabre citato in giudizio per molestie

(ANSA) - BRUXELLES, 28 GIU - L'artista, regista teatrale e coreografo belga Jan Fabre dovrà comparire davanti al tribunale penale di Anversa per rispondere alle accuse di violenza, bullismo e molestie sessuali sul lavoro nei confronti dei dipendenti della sua compagnia di danza Troubleyn. Ne dà notizia la stampa belga citando la decisione presa dall'ispettorato del lavoro di Anversa a chiusura di un'indagine avviata nel 2018.

Il processo prenderà il via il prossimo 21 settembre.

L'artista, 62 anni, è noto per la sua arte della provocazione, con spettacoli che affrontano apertamente la sessualità. Tre anni fa venti ex-dipendenti e stagisti lo avevano denunciato in una lettera aperta sul sito web della rivista d'arte 'Rekto:Verso' nel contesto delle allora rivelazioni mondiali del movimento 'Me Too'. (ANSA).