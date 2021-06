Alitalia: 'decollo' Ita ad ottobre, sciolto nodo biglietti

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Il decollo di Ita, la nuova compagnia che prenderà il posto di Alitalia, è previsto per ottobre. Nel frattempo è in arrivo un nuovo prestito ponte ed è stato sciolto il nodo dei biglietti 'emessi ma non goduti' dagli acquirenti: arriverà un fondo con le risorse che consentiranno di 'riproteggere' i passeggeri anche su altri vettori, in linea con le richieste di discontinuità dell'Ue. E' questa - secondo quanto si apprende - una delle decisioni prese nel corso della cabina di regia che si è tenuta oggi a Palazzo Chigi, anche in vista dell'incontro programmato con la Commissaria Ue Vestager per mercoledì prossimo. (ANSA).