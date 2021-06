Lego svela il prototipo del mattoncino in plastica riciclata

(ANSA) - NEW YORK, 27 GIU - La Lego si avvicina a grandi passi all'obiettivo di rendere tutti i suoi prodotti sostenibili entro il 2030. Il colosso danese ha svelato infatti un mattoncino prototipo fatto di plastica riciclata che ha come obiettivo quello di rispondere ai rigidi standard di qualità e di sicurezza della società.

"La nostra maggiore sfida nel nostro viaggio verso una maggiore sostenibilità è ripensare e innovare nuovi materiali che siano duraturi, forti e di alta qualità come gli attuali mattoncini", afferma Tim Brooks, il vice presidente di Lego con la responsabilità ambientale, sottolineando che il "prototipo mostra i progressi che stiamo compiendo". (ANSA).