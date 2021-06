Covid: record di 144 morti a Mosca in 24 ore

(ANSA) - MOSCA, 27 GIU - Già duramente colpita dalla variante Delta del coronavirus, Mosca ha registrato nelle ultime 24 ore un record di 144 morti per Covid-19, il livello giornaliero più alto mai segnato in una citta russa dall'inizio della pandemia e segno di un netto peggioramento della situazione nel Paese. Un record, questo, che ieri era stato attribuito a San Pietroburgo, con 107 decessi in 24 ore. (ANSA).