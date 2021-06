Blinken a Lapid, dare un futuro a israeliani e palestinesi

(vedi servizio delle 20.14) (ANSA) - NEW YORK, 27 GIU - "In agenda abbiamo varie cose.

C'è la situazione a Gaza, dove c'è bisogno urgente di assistenza umanitarie e ricostruzione". Lo ha affermato il segretario di Stato Antony Blinken incontrando il ministro degli esteri israeliano Yair Lapid e augurando che il "lavoro possa essere fatto per offrire un futuro a tutti - palestinesi e israeliani - con pari opportunità e dignità". (ANSA).