Miami: ricerche ancora infruttuose, i dispersi restano 159

(ANSA) - NEW YORK, 25 GIU - "Non abbiamo trovato nessuno vivo durante le ricerche della giornata". Lo afferma Daniella Levine Cava, il sindaco della contea di Miami-Dade, sottolineando che il bilancio del crollo dell'edificio di 12 piani al momento resta invariato a quattro morti e 159 dispersi.

"Le squadre di soccorso continuano a ritenere di essere ancora in grado di raggiungere delle persone" sotto le macerie, aggiunge Levine Cava invitando a mantenere viva la speranza. "Le ricerche della notte potrebbero riservare belle sorprese", dice.

