Ungheria: Macron, c'è una divisione Est-Ovest in Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 25 GIU - "E' vero che c'è una divisione est-ovest e che ci sono stati dei silenzi" sull'Ungheria. Così il presidente francese Emmanuel Macron alla conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. Ma "se facciamo un'analisi chiara sulle società post-comuniste che hanno raggiunto l'Ue allora abbiamo la risposta. Non è un problema di Viktor Orban, è un problema più profondo, c'è un aumento dell'illiberalismo nelle società che si sono battute contro il comunismo e che oggi sono attirate da modelli politici che sono contrari ai nostri valori", ha aggiunto Macron.

"Non sono favorevole a usare l'articolo 50, servono invece delle procedure efficaci, in quanto quelle dei nostri Trattati sono troppo lunghe", ha spiegato. (ANSA).