Milano: Tajani,Berlusconi non credo sarà candidato, a riposo

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - "La lista è pronta, poi vedremo chi farà il capolista. Berlusconi non credo che possa candidarsi perché ancora deve rimanere in casa, perché i medici gli hanno prescritto un periodo di convalescenza a casa". Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se Silvio Berlusconi sarà il capolista di Forza Italia alle elezioni comunali a Milano, a margine del lancio della campagna elettorale del partito al Palazzo delle Stelline.

"Quindi non credo che possa partecipare come candidato alla campagna elettorale ma idealmente nella sua Milano lui sarà particolarmente sensibile, parlerà e dirà ciò che pensa - ha concluso - per fare in modo che Forza Italia possa avere un ottimo risultato alle prossime comunali, nella sua città".

(ANSA).