Migranti: leader Ue, ok al rifinanziamento della Turchia

(ANSA) - BRUXELLES, 25 GIU - "Il Consiglio europeo chiede alla Commissione di presentare subito una proposta formale per la prosecuzione del finanziamento per i rifugiati siriani in Turchia, Giordania, Libano e altre parti della regione, nel contesto della politica migratoria generale dell'Ue". Lo scrivono i leader nelle conclusioni del vertice europeo. (ANSA).