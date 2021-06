Merkel saluta l'Ue, 'lascio il giudizio su di me agli altri'

(ANSA) - BRUXELLES, 25 GIU - "Penso che avremo ancora altre occasioni per fare un bilancio ma non voglio comunque farlo io, vorrei lasciarlo agli altri". Così la cancelliera tedesca Angela Merkel a chi le chiedeva quali fossero le sue emozioni al termine di quello che probabilmente è stato l'ultimo Consiglio europeo per lei dopo sedici anni alla guida della più grande economia europea. (ANSA).