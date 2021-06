M5s: giro contatti poi nei prossimi giorni conferenza Conte

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Giuseppe Conte dovrebbe spiegare la sua posizione ed eventuali decisioni sui 5 stelle nei prossimi giorni in una conferenza stampa. Lo si apprende in ambienti dei 5 stelle. Nel frattempo continua il giro di contatti con i big pentastellati nel tentativo di trovare un punto di sintesi. L'ex premier ha intanto annullato tutti gli impegni pubblici previsti per oggi. (ANSA).