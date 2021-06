Ue: Letta, non casuale che Europa sociale nasca dopo Brexit

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Il post pandemia può e deve far nascere la Europa sociale, che non c'era, per una scelta politica del pre pandemia e mi verrebbe da dire nel pre Brexit.

Durante la pandemia si è capito quanto la dimensione comunitaria sia determinante. Ho citato Brexit perché non credo sia casuale che la nascita dell'Europa sociale avviene quando la Gran Bretagna lascia l'Europa, visto che quel filone ha sempre trovato una opposizione britannica". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo al dibattito 'Una nuova agenda sociale per l'Italia e per l'Europa'. (ANSA).