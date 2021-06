Preziosi, indago su scomparsi controcorrente

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Alessandro Preziosi che da sempre si divide tra cinema, tv e teatro lo ritroveremo dal 25 giugno su Canale 5 con Claudia Pandolfi in una fiction che lui stesso definisce "innovativa", nei panni di un detective sui generis dal passato misterioso. 'Masantonio - Sezione scomparsi" in onda alle 21.20 (una produzione Cattleya) per cinque prime serate. La serie, per la regia di Fabio Mollo ed Enrico Rosetti e la sceneggiatura di Gianluca Leoncini e Valerio Cilio, girata prima del lookdown, è già andata in onda in Francia, ricevendo un giudizio molto positivo sia dal pubblico che dalla critica, che ha paragonato il protagonista addirittura al geniale ma scorbutico Dottor House! "In effetti - ammette - mi riconosco nel carattere, un pò burbero, anche se sono un investigatore che torna a Genova dopo essere scomparso per quasi 20 anni. Elio, questo il nome di battesimo, rimette piede nella sua città natale su richiesta del Prefetto Attilio De Prà, interpretato da Bebo Storti, che gli propone la guida di una squadra speciale, una task force, con lo scopo di ritrovare alcune delle 20.000 persone, ci siamo basati su dati reali, che ogni anno spariscono in Italia. "Quando ho finito di girare ero molto dispiaciuto, ho amato molto questo ruolo, ho dovuto prendere qualche chilo per entrare nella parte e cambiare il modo di camminare". Masantonio è "Un lupo solitario, misantropo, taciturno e cinico pieno di rimorsi e fantasmi del passato. Ha un metodo particolare e un'esperienza che lo rende unico. Riesce a fare spazio dentro di sé per ascoltare qualcun altro. Una capacità di comprensione e immedesimazione con gli scomparsi a tal punto di esser convinto di vederli, si tratta di una sua suggestione talmente forte che ci parla quindi, gli forniscono indicazioni, talvolta giuste altre lo portano fuori pista. Una proiezione, un simulacro con cui dialoga, discute, empatizza, e al tempo stesso sfida in una specie di partita a scacchi". In tutto questo Genova, con i suoi vicoli, il porto, il suo mix etnico. Nel cast oltre a Pandolfi che ha il ruolo Di Valeria, vicina di casa e amica d'infanzia, Davide Iacopini, Francesca Ilaria Faiella e Veruska Rossi. (ANSA).