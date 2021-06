Morta Clare Peploe, regista e sceneggiatrice

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - E' morta ieri sera a Roma Clare Peploe, regista e sceneggiatrice. Ne dà notizia la pagina Instagram di Bernardo Bertolucci. Nata nel sultanato di Zanzibar nel 1942, era cresciuta tra l'Inghilterra e l'Italia, Clare Peploe ha collaborato più volte con Bernardo Bertolucci, che aveva sposato nel 1979 per stargli accanto fino alla morte di lui nel 2018. Aveva studiato alla Sorbona di Parigi e all'Università degli Studi di Perugia. Il debutto come con il cortometraggio Couples and Robbers, candidato poi all'Oscar per il miglior cortometraggio. Il suo terzo lungometraggio Il trionfo dell'amore è stato presentato in concorso alla 58ª Mostra del cinema di Venezia. Sorella dello sceneggiatore Mark Peploe, era stata anche aiuto regista di Michelangelo Antonioni in Zabriskie Point. (ANSA).