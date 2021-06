Mappe Covid, l'Europa quasi tutta verde

(ANSA) - BRUXELLES, 24 GIU - E' un'Unione europea tinta quasi tutta di verde quella che emerge dalle mappe del contagio da Covid aggiornate oggi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Solo l'Andalusia è in rosso, che indica un rischio di contagio alto (anche se non è rosso scuro). In Italia solo Basilicata, Calabria e Sicilia sono in giallo. Dello stesso colore, dopo mesi, i Paesi Bassi e quasi tutta la Svezia. (ANSA).