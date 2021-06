Draghi e 15 leader, no alle discriminazioni Lgbti in Ue

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "L'odio, l'intolleranza e la discriminazione non hanno posto nella nostra Unione. Ecco perché, oggi e ogni giorno, sosteniamo la diversità e l'uguaglianza Lgbti in modo che le nostre generazioni future possano crescere in un'Europa di uguaglianza e rispetto". E' il messaggio con cui Palazzo Chigi accompagna su Twitter la pubblicazione di una lettera alle istituzioni europee firmata dal premier Mario Draghi e altri quindici capi di Stato e di governo dell'Unione, da Emmanuel Macron ad Angela Merkel. Lo stesso messaggio è stato rilanciato su Twitter in contemporanea da altri leader firmatari, da Pedro Sanchez a Mark Rutte.

(ANSA).