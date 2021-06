Ddl Zan:Letta,sarà molto importante quello che dirà governo

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Guarderemo quello che il governo ci dirà perché è titolare dei rapporti con la Santa Sede, non è una questione interna al dibattito italiano ma di rapporti giuridici tra due Stati, regolati dal Concordato. Quello che dirà il governo è particolarmente importante. La mia impressione avendo letto le osservazioni è che il ddl non va ad intaccare quel tipo di preoccupazioni sull'autonomia scolastica e sulla libertà di espressione, è un intervento contro i reati odio ma non limita la libertà di espressione". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta intervistato al Forum dell'ANSA.

"Noi siamo convinti della bontà del ddl Zan, sin dall'inizio è stato fatto un lavoro importante, è un provvedimento che non limita la libertà di espressione ma ha la finalità di intervenire contro i reati d'odio. Noi siamo fortemente convinti della necessità del provvedimento, non è per bandiera ma perchè crediamo che la vita quotidiana di tanti troppi italiani privi di questa norma sia vita peggiore. E' una norma di civiltà", ha aggiunto. (ANSA).