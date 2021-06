Sostegni bis: Mef-Entrate, automatici per 1,8mln partite Iva

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto Sostegni bis a favore degli operatori economici, colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni (Dl n. 41/2021).

Si tratta, in particolare, - spiega un comunicato congiunto del Mef-l'Agenzia delle Entrate - di 1,77 milioni di bonifici, per un totale di circa 5 miliardi di euro, che, senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l'aiuto previsto dal primo decreto Sostegni. (ANSA).