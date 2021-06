Meloni, quando tornerà democrazia, spero c.destra di Governo

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 22 GIU - "Penso che quando la democrazia tornerà in Italia il centrodestra possa e debba fare la differenza". Lo ha detto Giorgia Meloni in collegamento Zoom con la convention di presentazione del ticket di Governo Calabria formato da Roberto Occhiuto (Fi) e Nino Spirlì (Lega).

"Continuo a sperare - ha aggiunto Meloni - in un centrodestra che governi senza la sinistra e i 5 Stelle. La nostra è una coalizione politica che sta insieme per scelta e non per interesse. E lo dimostra il fatto che anche in Calabria abbiamo scelto persone di grande esperienza e di valore".

