Calcio, Coppa America: Argentina e Cile ai quarti

(ANSA) - CUIABA (BRASILE), 22 GIU - L'Argentina e il Cile si sono qualificati ai quarti di finale della Coppa America di calcio.

A Brasilia l'Albiceleste di Lionel Messi ha battuto ieri sera 1-0 il Paraguay con un gol di Papu Gomez al 10'. Per La Pulce è stata la 147ma partita con la Nazionale argentina, eguagliato il record di Javier Mascherano. Il Cile ha invece pareggiato 1-1 con l'Uruguay a Cuiaba, nel Brasile centrale. Eduardo Vargas ha aperto le marcature per La Roja (27') e Luis Suarez ha pareggiato per La Celeste (67'). Per l'Uruguay è il primo punto, interrotta la serie di quattro match consecutivi senza segnare nemmeno un gol. (ANSA).