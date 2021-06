Guardian, piano Ue per tagliare da piattaforme serie tv Gb

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - L'Ue sta preparando un piano per ridurre la presenza di serie e film di produzione britannica da Amazon e Netflix, a vantaggio di una maggiore "diversità dei contenuti". Lo rivela un documento che circola a Bruxelles intitolato 'La presenza sproporzionata di contenuti britannici nelle quote di prodotti on demand europei e gli effetti sulla circolazione e promozione di lavori diversi' e di cui il Guardian ha preso visione. L'iniziativa è partita dalla Francia con il sostegno di Italia, Austria, Spagna e Grecia ed è una "conseguenza della Brexit". (ANSA).