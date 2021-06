Taylor Swift torna su "Red", 30 tracce a novembre

(di Alessandra Baldini) (ANSA) - NEW YORK, 19 GIU - Taylor Swift torna sui suoi passi e reincide "Red", il suo album del 2012: uscira' in novembre con un totale di 30 canzoni, tra cui un brano di dieci minuti che secondo i fan potrebbe essere una versione extralong di "All is Well". L'annuncio della cantante sui suoi profili social usa la metafora del cuore spezzato per rivelare il nuovo sforzo per riappropriarsi della sua musica: "Red", che fa seguito a "Fearless" uscito in aprile, e' il secondo risultato della reincisione degli album pubblicati sotto etichetta Big Machine tra 2006 e 2017. Una rivincita per Taylor dopo che la casa discografica aveva venduto a sua insaputa i diritti dei master alla Ithaca Holdings LLC, guidata dall'ex manager Scooter Braun.

In risposta la Swift aveva deciso di registrare di nuovo la sua musica in modo da riappropriarsene completamente. Non e' una coincidenza, secondo i fan, che l'annuncio del nuovo "Red" e' arrivato proprio nel giorno del compleanno di Braun. "Ho sempre detto che il mondo e' un luogo diverso per chi ha il cuore spezzato. Si muove su un asse diverso, a una diversa velocità. Il tempo va all'indietro e in avanti fuggevolmente.

Chi ha il cuore spezzato attraversa migliaia di micro-emozioni al giorno cercando di capire come superarlo senza alzare il telefono per sentire quella vecchia voce familiare", scrive Tyler nel post che annuncia "Red". "Nella terra del cuore spezzato, i momenti di forza, indipendenza e ribellione sono intessuti al dolore, alla vulnerabilità paralizzante e alla mancanza di speranza. Immaginare il tuo futuro potrebbe sempre portarti a fare una deviazione verso il passato. E tutto questo per dire che il prossimo album che pubblicherò è la mia versione di Red". La cantante spiega poi che lei stessa aveva il cuore spezzato all'epoca di "Red" e che il lavoro sull'album alla fine era stato terapeutico. (ANSA).