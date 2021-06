Muti apre il Festival dell'Arena, sul podio sabato per Aida

(ANSA) - VERONA, 18 GIU - Un concerto e una 'bacchetta' d'eccezione il 19 giugno a Verona, per l'apertura del 98/o Festival lirico dell'Arena: sul podio il maestro Riccardo Muti, a 41 anni dalla sua prima direzione nell'anfiteatro, nell'aria dell'Arena le note dell'Aida di Verdi, 150 dopo la prima messa in scena al Cairo, nel 1871. Sul palcoscenico alcuni dei più acclamati artisti verdiani: Buratto, Rachvelishvili, Zada, Maestri, Pertusi, Zanellato e i giovani Torre e Rados.

L'inaugurazione è prossima al sold-out, mentre - informa la Fondazione Arena - sono disponibili alcuni posti per la replica del 22 giugno. Un ritorno dell'Opera Festival con il pubblico in presenza, limitato a 6.000 spettatori, il numero comunque più alto per un teatro all'aperto in Europa, grazie ad rigido protocollo di misure sanitarie proposto dall'Arena e approvato dalle autorità. L'atteso ritorno del maestro Muti coincide coincide quindi con una data simbolica, in cui riprende la numerazione progressiva del festival interrotta dall'emergenza pandemica.

Muti guiderà l'Orchestra dell'Arena di Verona e il Coro preparato da Vito Lombardi. Il soprano Eleonora Buratto farà il suo debutto come Aida, a fianco del tenore Azer Zada come Radamès e al mezzosoprano Anita Rachvelishvili nei panni di Amneris. "Da un anno attendiamo questo momento, da quando la pandemia ci ha costretto a rimandare il festival areniano già programmato per l'estate 2020 - afferma il sindaco Federico Sboarina - In quell'occasione, nonostante la drammaticità del momento e l'incertezza, avevamo promesso che il 98/o festival areniano era solo posticipato. Così è stato, Verona ospita sul podio un artista internazionale come Riccardo Muti e il pubblico potrà godere di una serata di grande musica". (ANSA).