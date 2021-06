Covid: Salvini, ho chiesto di riaprire anche locali da ballo

(ANSA) - VENEZIA, 18 GIU - "L'obiettivo è quello di riaprire tutti i locali anche quelli da ballo il primo di luglio. Abbiamo chiesto al Cts di riaprire in sicurezza le 3mila discoteche italiane che danno lavoro a 100mila persone. In questo momento ogni posto di lavoro per me è sacro". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini oggi a Mestre (Venezia).

"Ho chiesto personalmente di mandare più forze dell'ordine sul litorale veneziano per evitare un'estate complicata - ha aggiunto -. Ho parlato con il sottosegretario Molteni che ha la delega alla Polizia di Stato, fortunatamente siamo riusciti a reintrodurre il progetto spiagge sicure che avevo promosso io quando ero Ministro, il che significa uomini, mezzi e soldi per tutelare le spiagge italiane". (ANSA).