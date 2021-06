C.destra: Salvini,Federazione aperta anche a Toti e Brugnaro

(ANSA) - VENEZIA, 18 GIU - "Rispetto le scelte di tutti, ma io guido un Centrodestra che allarga i suoi confini. I candidati sindaci delle grandi cittaà che stiamo scegliendo sono espressioni civiche, di un Centrodestra che attrae e allarga quindi ben vengano anche nuove forze, basta che lavorino per unire". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a Mestre (Venezia).

"Per questo offriremo la partecipazione alla Federazione a Brugnaro, Cesa, Lupi, Sgarbi, Toti -- ha aggiunto - e a tutti i soggetti che incontro e ascolto settimanalmente. Ma ovviamente io non costringo nessuno a fare qualcosa controvoglia". (ANSA).