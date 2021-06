Covid:Patuanelli,credo necessario prolungare stato emergenza

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "La proroga dello stato di emergenza? Questo stato non è solo un elemento che determina l'andamento della pandemia, allegate ad esso ci sono molte possibilità.

Salvini è contrario? Lo era anche l'estate scorsa. Io credo invece che sia necessario prolungarlo, ritengo sicuramente non più di fine anno". Lo dice a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, come riporta una nota, il ministro per le Politiche Agricole Stefano Patuanelli. (ANSA).