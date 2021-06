Covid: Salvini, chiederò a Draghi stop mascherine all'aperto

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Ne parlerò con Draghi, sarà una nostra proposta sicuramente. Se tutta Europa sta andando in questa direzione, anche in realtà messe meno bene di noi, dobbiamo considerare anche noi questa opportunità". Così il leader della Lega, Matteo Salvini rispondendo alla domanda se chiederà esplicitamente al premier Draghi di togliere l'obbligo di mascherine all'aperto, come succede da oggi in Francia.

Salvini l'ha detto a 'Radio anch'io', in onda su Rai Radio 1.

(ANSA).