Raid aerei israeliani su Gaza dopo lancio palloni incendiari

(ANSA) - GAZA, 16 GIU - L'aviazione israeliana ha effettuato una serie di raid nella Striscia di Gaza dopo il lancio di palloni incendiari dal territorio palestinese nel sud di Israele. Lo hanno riferito fonti della sicurezza palestinese e testimoni e lo hanno poi confermato le forze di difesa israeliane.

Si tratta dei primi incidenti di rilievo tra Israele e Gaza dal cessate il fuoco del 21 maggio, che ha posto fine a 11 giorni di una guerra lampo che ha provocato 260 morti da parte palestinese e13 morti in Israele. E anche i primi da quando un nuovo governo di coalizione ha preso il potere in Israele, estromettendo il primo ministro Benjamin Netanyahu dopo 12 anni al potere.

Secondo fonti palestinesi, l'aviazione israeliana ha preso di mira almeno un sito a est della città di Khan Younes, nel sud di Gaza. Un fotoreporter dell'AFP a Khan Younes ha visto le esplosioni.

La forza di difesa israeliana ha affermato che in risposta ai "palloni incendiari", i suoi "jet da combattimento hanno colpito complessi militari appartenenti all'organizzazione terroristica di Hamas". Ha aggiunto che sono stati presi di mira "strutture e luoghi di incontro per agenti del terrorismo" a Khan Younes.

I palloni incendiari, che secondo i vigili del fuoco locali hanno causato una ventina di incendi nel sud di Israele, sono stati lanciati in concomitanza con la marcia ultranazionalista svolta ieri nella città vecchia di Gerusalemme. (ANSA).