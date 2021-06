New York lancia seconda maratona, quella di Brooklyn

(ANSA) - NEW YORK, 16 GIU - La maratona più famosa al mondo ha ora una rivale. La città di New York ha infatti approvato una seconda maratona, quella di Brooklyn. La gara si terrà il 24 aprile del 2022. Secondo la mappa del percorso provvisorio, la partenza sarà a McCarren Park, passando poi per il lungo fiume di Williamsburg, Prospect Park, Coney Island. Ai corridori saranno concesse dalle 6 alle 7 ore per completare la corsa.

Erano anni che Brooklyn sperava in una sua maratona ma l'idea era stata avversata da New York Road Runners, gli organizzatori della gara di New York. Secondo New York City Runs, il gruppo che organizzerà l'evento, sono attesi tra i 18 mila ed i 22 mila partecipanti.

La tradizionale maratona si terrà invece il 7 novembre ma a capienza ancora limitata per la pandemia. Ci saranno 33 mila corridori contro gli oltre 50 mila degli anni precedenti.

