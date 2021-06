New York raggiunge l'immunità di gregge con il 70% di vaccinati

(ANSA) - NEW YORK, 15 GIU - Lo stato di New York ha raggiunto l'immunità di gregge, ossia il 70% della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid. Si tratta di una tappa fondamentale che consente di eliminare o rendere facoltative la maggior parte delle restrizioni. Negozi, ristoranti, palestre potranno scegliere se far indossare o meno la mascherina. I non vaccinati dovranno continuare a mantenere il distanziamento sociale e indossare la mascherina. Il governatore Andrew Cuomo ha fatto sapere che ora lo sforzo si concentra nelle zone dove c'è resistenza al vaccino. (ANSA).