Fdi: Meloni,cresce perchè ha miglior classe dirigente Parlamento

(ANSA) - VERONA, 15 GIU - "Se Fratelli d'Italia cresce lo deve alla sua classe dirigente". Così Giorgia Meloni commentando a Verona l'adesione al partito del sindaco Federico Sboarina.

"A me pare - ha spiegato - che Fratelli d'Italia vanti oggi la miglior classe dirigente rispetto a tutti gli altri partiti del Parlamento. Dovendo sudarci tutto, ogni singolo passo in avanti - ha aggiunto - non potevamo permetterci di candidare personaggi che non avevano nulla a che fare con la politica ma che rappresentavano solo se stessi".

"Noi abbiano bisogno del radicamento e se oggi Fratelli d'Italia con il 5% dei rappresentanti in Parlamento riesce a fare opposizione senza bucare nemmeno una materia è perché abbiamo una classe dirigente che prima di arrivare lì ha maturato esperienze importanti e qualificanti ad ogni livello".

