Corte suprema slovacca annulla assoluzioni caso Kuciak

(ANSA) - BRATISLAVA, 15 GIU - La Corte suprema slovacca ha annullato l'assoluzione del tribunale di prima istanza di due imputati nel caso dell'omicidio del giornalista Jan Kuciak e della sua fidanzata. Il tribunale penale specializzato di Pezinok dovrà quindi riconsiderare le accuse contro l'imprenditore Marian Kočner, che secondo il pm ha ordinato lïomicidio, e contro Alena Zsuzsova, che avrebbe mediato. "Il Tribunale di primo grado si è pronunciato prematuramente, non ha accertato adeguatamente i fatti e non ha esaminato tutte le circostanze rilevanti per la decisione", ha dichiarato Peter Paluda, il presidente della Camera della corte suprema. (ANSA).