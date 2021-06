Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,30%)

(ANSA) - TOKYO, 15 GIU - La Borsa di Tokyo inizia la seduta in positivo dopo il record fatto segnare dal listino tecnologico del Nasdaq, negli Usa, e in attesa della riunione della Federal Reserve questa settimana. In apertura di scambi l'indice di riferimento Nikkei mostra un aumento dello 0,30% a quota 28,249.41 aggiungendo 87 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta a 110 sul dollaro, e sull'euro a 133,30. (ANSA).