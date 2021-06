Ucciso in auto: pm, è stato omicidio premeditato

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Ha contestato l'aggravante della premeditazione la pm di Milano Francesca Gentilini che oggi ha chiesto alla gip Sara Cipolla la convalida dell'arresto e la misura cautelare in carcere per omicidio volontario aggravato a carico di Lucia Finetti, la donna che sabato pomeriggio ha ucciso con otto coltellate il marito, Roberto Iannello, 55 anni, dopo una lite in auto nella zona di Baggio, a Milano.

La 52enne, che era stata bloccata dai carabinieri ad alcune centinaia di metri da dove è stata ritrovata l'auto, ieri si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti alla pm. Nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia. (ANSA).