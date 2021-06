Strage Ardea: familiari killer, non trovavamo pistola

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Non la trovavamo". Si sarebbero giustificati così i familiari di Andrea Pignani, l'ingegnere informatico che ieri ad Ardea ha ucciso due fratellini e un anziano, per non aver denunciato la pistola in casa alla morte del padre dell'omicida.

A quanto ricostruito dagli investigatori, l'arma era regolarmente detenuta dal padre di Pignani, morto diversi mesi fa. L'uomo fino al 1986 era stato una guardia giurata poi aveva continuato a detenere regolarmente la pistola. La famiglia si era trasferita nel comprensorio di Colle Romito nel 2019. Del caso si occupano i carabinieri. La madre di Pignani ora però rischia una denuncia perchè aveva l'obbligo di denunciare l'esistenza della pistola. (ANSA).