Salvini,Pd primo in sondaggi?E' società che lavora con dem..

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "L'unico sondaggio in cui il Pd è primo è della casa di sondaggi che lavora col Pd, non voglio trarre conclusioni, offro questo elemento agli ascoltatori. Ci sono 6 case di sondaggi e 5 danno la Lega primo partito e una dà il Pd primo, e casualità vuole che sia del Pd..Io non vivo di pane e sondaggi". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini ospite di 'Un giorno da pecora' in onda su Radio 1. (ANSA).